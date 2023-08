Als je Warframe met veel plezier hebt gespeeld of nog steeds speelt, zou je wellicht geïnteresseerd kunnen zijn in de nieuwste titel van de ontwikkelaar: Soulframe. Om je meer inzicht te geven op het spel, is er een nieuwe video uitgebracht.

De video over Soulframe, die ruim een half uur duurt, gaat dieper op de gameplay in. Hierin worden niet alleen gevechtsaspecten belicht, maar ook de mogelijkheden om omgevingen te verkennen komen aan bod. Deze en andere aspecten zijn te zien in de video onderaan dit bericht.

Wat betreft de releasedatum van Soulframe en de platforms waarop het spel beschikbaar zal zijn, zijn er nog geen details bekendgemaakt.