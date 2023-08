SEGA en ATLUS zijn, zoals gewoonlijk, van de partij tijdens de Tokyo Game Show, die dit jaar op 21 september van start gaat. Op de openingsdag van het evenement zullen de bedrijven tijdens een speciale uitzending van de SEGA News livestream meer details bekendmaken over aankomende games.

De livestream zal ongeveer 50 minuten duren en is de eerste in wat beloofd wordt een maandelijkse reeks te zijn. SEGA heeft niet laten weten welke games we kunnen verwachten, maar dat kunnen we redelijk goed zelf invullen met de aanstaande grote releases zoals Persona 5: Tactics, Persona 3: Reloaded, Sonic Superstars en Like a Dragon.

Ook onaangekondigde games of games waar we niet veel van weten zouden kunnen verschijnen, denk bijvoorbeeld aan Metaphor: ReFantazio en eventuele reboots van klassiekers zoals Jet Set Radio en Crazy Taxi.