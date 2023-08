De release van Path of Exile 2 is in ieder geval nog anderhalf jaar van ons verwijderd, maar dat weerhoudt ontwikkelaar Grinding Gear Games er niet van om alvast wat nieuwe informatie te delen over het spel en de personages die je zult kunnen kiezen. In twee nieuwe video’s wordt er een blik geworpen op een drietal klassen: Warrior, Huntress en Druid.

De vaardigheden van de drie klassen hebben elk verschillende synergieën. De Huntress gebruikt bijvoorbeeld veel speergerelateerde vaardigheden en kan bleeding damage veroorzaken. De Warrior daarentegen kan dankzij de Sunder Armor-vaardigheid verschillende effecten teweegbrengen door de armor rating van een vijand te verlagen. De Druid is, zoals je zou verwachten, een compleet ander type personage dat vooral gebruik zal maken van vaardigheden die je van een lange afstand kunt gebruiken.

Path of Exile 2 heeft nog geen officiële releasedatum, maar de eerste gesloten bètatest staat gepland voor juni 2024. Je kunt de video’s hieronder bekijken.