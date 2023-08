De Nintendo Switch is al sinds begin vorig jaar wereldwijd de meest verkochte Nintendo console ooit, maar dat betekent niet dat er geen records meer te verbreken zijn. De hybride console heeft namelijk weer een nieuwe mijlpaal bereikt.

In de Verenigde Staten was de Wii, toen de eerder genoemde wereldwijde mijlpaal bereikt werd, nog steeds de meest verkochte Nintendo console. Deze kroon is nu ook overgenomen door de Nintendo Switch, zo meldt GamesIndustry.

De console is ook hard op weg om de totale verkopen van de Xbox 360 en de PlayStation 2 voorbij te gaan. Om de spelcomputer van Microsoft te passeren moeten er nog 1 miljoen exemplaren van de Switch worden verkocht. Voor de PlayStation 2 zijn er nog 5 miljoen exemplaren nodig.