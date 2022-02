Jarenlang heeft de Nintendo Wii bovenaan de lijst gestaan van best verkopende Nintendo consoles ooit, maar met het succes van de Nintendo Switch was het slechts een kwestie van tijd totdat dat platform die kroon zou overnemen. Dat is nu een kleine vijf jaar na de introductie van de Nintendo Switch officieel een feit.

Nintendo heeft bekendgemaakt dat de hybride console qua verkopen op 103.54 miljoen units stond op 31 december 2021, wat een groei is van 10 miljoen verkochte units tegenover een kwartaal eerder. Daarmee is het de Nintendo Wii officieel voorbij, die op 101.63 miljoen verkochte exemplaren staat.

Het fiscale jaar van Nintendo loopt nog tot eind maart 2022, dus tot dusver kunnen we terugkijken op drie kwartalen. In deze kwartalen heeft Nintendo bij elkaar 18.95 miljoen Switch consoles verkocht en alles ligt op schema om de verwachting van 23 miljoen verscheepte units voor het einde van maart te bereiken.

De verkopen liggen overigens wel 21.4% lager dan een jaar eerder, maar dat komt deels door de pandemie. Het gevolg daarvan is een tekort op componenten om onder andere genoeg Switch OLED’s te maken, waardoor Nintendo de verwachting meermaals naar beneden heeft moeten bijstellen.

De verdeling van Switch platformen qua verkopen is als volgt: Nintendo Switch 11.79 miljoen (62%), Switch Lite 3.99 miljoen (21%) en Switch OLED 3.17 miljoen (16.7%).

Here is a break down of Nintendo Switch hardware sell in by SKU, as of December 31, 2021.

Nintendo Switch OG: 81.68m

Nintendo Switch Lite: 17.87m

Nintendo Switch OLED: 3.99m

Regional Totals-

Japan: 24.36m

Americas: 40.12m

Europe: 26.98m

Other: 12.09m

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2022