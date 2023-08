Videogames worden vandaag de dag steeds meer gezien als een ‘Kunst’, waarin diepzinnige en emotionele verhalen worden verteld… maar soms is dit nu eens totaal niet het geval. Neem bijvoorbeeld Pizza Possum, een knotsgekke coöp game van ontwikkelaar Cosy Computer die komende maand uitkomt.

In Pizza Possum speel je als een possum (buidelrat) die enorm veel honger heeft. Het doel is om zoveel mogelijk eten te stelen, op te vreten en uit de handen te blijven van de politie. Heb jij ook zin in pizza? Haal dan Pizza Possum vanaf 28 september in huis voor de PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Check hieronder een trailer.