Sony heeft een nieuwe sale in de PlayStation Store gelanceerd en die is voor PlayStation Plus abonnees extra interessant. Als je lid bent van één van de PlayStation Plus tiers, dan krijg je bovenop de reguliere korting nog een verdubbeling. Dus als een game met 35% is afgeprijsd, krijgen abonnees 70% korting.

Deze sale is beschikbaar tot 13 september middernacht, dus je hebt even de tijd om het aanbod van aanbiedingen door te spitten. Met bijna 600 games en uitbreidingen zijn er veel titels afgeprijsd, dus het is zeker de moeite waard even een kijkje te nemen in de PlayStation Store. Daarvoor kan je hier terecht.

Mocht je PlayStation Plus of PlayStation Store tegoed nodig hebben, klik dan hier.