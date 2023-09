Bloemen verwelken, schepen vergaan, maar fitness blijft altijd bestaan. De échte versie, dan toch. Wie erover nadenkt om de virtuele versie – meer bepaald Fitness Boxing op de Nintendo Switch – aan te schaffen, raden we aan om er vaart achter te zetten. De game zal immers later dit jaar – op 30 november, om precies te zijn – uit de Nintendo eShop gehaald worden.

Een reden voor de verwijdering wordt er niet gegeven. Wél lijkt het er vooralsnog op dat de game enkel uit de Europese winkel zal verdwijnen; de afdelingen op de andere continenten hebben nog niets laten weten. Wie de game al in zijn bezit heeft, hoeft zich echter geen zorgen te maken: voor hen blijft Fitness Boxing uiteraard gewoon speelbaar.

From 30/11/2023, at 23:59 (UK time), it will no longer be possible to purchase the digital version of #FitnessBoxing.

Visit the website for more information:https://t.co/U5o60iyMUY

— Nintendo UK (@NintendoUK) August 30, 2023