Wij zijn altijd wel te vinden voor een verse portie psychologische horror, en al helemaal wanneer deze gedrenkt is in een mythologie waar we (nog) niet echt in thuis zijn. Onze buren zijn minder fan van het gegil uit ons appartement, maar als de game in kwestie goed genoeg is, nemen we hun vermanend kloppen op de muren er graag bij.

Het spel dat ons dit keer – redelijk snel al; op 7 september om precies te zijn – de stuipen op het lijf zal proberen jagen heet Lempo en laat zich inspireren door de Finse mythologie. De onderstaande trailer laat de creepy sfeer alvast uit ons laptopscherm de woonkamer in druipen. We zijn benieuwd of het eindresultaat zal weten te overtuigen.

Lempo verschijnt dus op 7 september, en wel voor de pc en PlayStation 5.