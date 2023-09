Ubisoft is nu al jaren bezig met Beyond Good and Evil 2, maar de game is in nog geen velden of wegen te bekennen. Het ziet er naar uit dat je binnenkort wel het eerste deel weer kunt gaan spelen, maar dan als speciale editie om het 20-jarige bestaan van de game te vieren.

Op de website van de ESRB – de Amerikaanse ratinginstantie – is Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition opgedoken. De platforms waar deze titel voor uit zal komen zijn de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De Xbox One wordt dus (opvallend genoeg) niet genoemd.

Het is niet bekend of het de remaster van de originele game betreft of dat er meer werk van het spel is gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we dat snel te horen als de game officieel wordt aangekondigd.