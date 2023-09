In juli eerder dit jaar dook opeens de Borderlands Collection: Pandora’s Box op. Dit op de website van de Zuid-Afrikaanse rating board. Gearbox Software en 2K Games hebben deze collectie nu officieel aangekondigd en die is gelijk vandaag al te spelen.

De Borderlands Collection: Pandora’s Box bevat Borderlands 1 tot en met 3, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands en New Tales from the Borderlands, plus alle extra content die voor deze games is uitgekomen.

De prijs van deze bundel is normaal $149,99, maar die zal voor een gelimiteerde tijd voor slecht $59,99 worden aangeboden. Heb je één van de games die in deze bundel zit reeds voor de Xbox gekocht, dan kan je voor $30 Pandora’s Box aanschaffen.

Heb je een PlayStation, dan moet je Borderlands: Game of the Year Edition of Borderlands: The Handsome Collection voor de PS4 hebben aangeschaft of Borderlands 3 voor de PS4 of PS5 om de bundel voor $30 te kunnen kopen.

De prijzen bij ons zijn nog niet bekend, maar we gaan er vanuit dat het dollarteken gewoon wordt omgeruild voor een euroteken. Heb je een pc, dan betaal je alleen voor de games die je niet in bezit hebt.