Na een eerder gerucht heeft Nintendo vanmiddag officieel de komst van de Mario Red Nintendo Switch OLED officieel aangekondigd. Het betreft hier een model die volledig rood is en wat leuke Mario details kent op het docking station.

Deze variant van de Nintendo Switch OLED is vanaf 6 oktober verkrijgbaar. De handheld is gemaakt in het teken van Super Mario Bros. Wonder, die voor 20 oktober op de planning staat. Hieronder (en boven) een aantal foto’s van dit nieuwe model.