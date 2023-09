Codemasters heeft sinds dit jaar de officiële WRC-licentie in bezit, maar tot op heden is de game uit hun stal niet aangekondigd. Wel blijft de game terugkomen in het geruchtencircuit, voornamelijk via de zeer betrouwbare leaker billbil-kun.

Via een nieuwe update laat de leaker weten dat de game voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S (en waarschijnlijk ook pc) uitkomt op 3 november. Kopers van de Champions Edition kunnen 3 dagen eerder al met de game aan de slag en er zal vanaf 31 oktober een trial van 10 uur beschikbaar zijn voor EA Play leden.

Opvallend is dat de game waarschijnlijk een prijs kent van £49.99/$49.99, al is het afwachten wat dit in euro’s zal zijn. Dit is een lager prijspunt dan tegenwoordig gebruikelijk is, wat misschien een wat kleinere titel suggereert.

Op de cover van de racegame zullen we een Ford Puma Rally1 M-Sport mogen bewonderen, die rijdt op een besneeuwde baan in Zweden. Wanneer de game aangekondigd wordt is nog niet bekend, maar dat zal niet lang meer mogen duren als al deze informatie klopt.