Met de monsterscores die Baldur’s Gate 3 heeft weten te behalen zal het RPG-subgenre genaamd CRPG’s de komende jaren een hele opleving gaan krijgen. Ontwikkelaar Dreamate Games is in ieder geval op tijd voor deze aanstaande hype, want hun nieuwe game New Arc Line valt precies in dat straatje én zou komend jaar al moeten gaan verschijnen.

In de onderstaande trailer krijg je alvast een voorproefje van de sfeer in de game die je het beste zou kunnen omschrijven als steampunk met wellicht een vleugje BioShock. Hopelijk krijgen we later nog wat uitgebreidere gameplay van de game te zien. New Arc Line staat gepland voor een release in 2024 op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.