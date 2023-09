Mario Kart Tour, de mobiele kartracer van Mario en co., krijgt komende week een nieuwe update en (ondanks dat het nog steeds officieel zomer is) brengt deze heel wat verfrissing met zich mee.

Op 9 september gaat namelijk de ‘Sundae Tour’ update live en centraal hierin staat de ‘Sky-High Sundae’ track, een track die oorspronkelijk als DLC werd uitgebracht voor Mario Kart 8 Deluxe.

Check wat beelden van deze track in actie in de video onderaan dit bericht. Naast de nieuwe track zijn er ook nieuwe racing suits en die kan je in de onderstaande tweet bewonderen.

It’s time for Mii Racing Suits wave 40 in #MarioKartTour! A new Mii Racing Suit is coming in the next tour. Check out the video for more information! pic.twitter.com/sZNPDLCLnv

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 1, 2023