Recentelijk kondigde het Franse Microïds Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 aan. Een beat ‘em up game met ieders favoriete vrienden Asterix & Obelix in de hoofdrol. Nu komt de Franse uitgever met een nieuwe gameplay trailer die je de chaos en hilariteit van de verschillende gevechten laat zien. Als we de trailer mogen geloven, zullen we er weer stevig op los kunnen slaan en heel wat vijanden tegen het canvas moeten meppen.

De game zal verschijnen in november 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Bekijk hieronder zeker de onderstaande trailer van Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 om je twee helden heel wat Romeinen tot moes te zien slaan.