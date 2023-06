De Franse uitgever Microïds heeft het maar druk met aankondigingen. Nadat het eerder deze week bekendmaakte dat The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone op 2 november wordt uitgebracht, heeft het nu een vervolg aangekondigd op Asterix & Obelix: Slap Them All!.

De Asterix & Obelix beat ‘em up zal ergens in november worden uitgebracht. We verwachten dat dit ergens aan het einde van de maand zal zijn dankzij de eerdergenoemde release van de nieuwe De Smurfen-game. Het spel zal beschikbaar zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Microïds en Les Editions Albert Renes – de licentiehouder van Asterix & Obelix – hebben aangekondigd dat de samenwerking tussen de twee wordt verlengd. In de komende jaren mogen we dus nog veel meer Asterix & Obelix-games en merchandise verwachten uit de stal van Microïds.