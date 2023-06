Vorige maand kondigde de Franse uitgever Microïds aan dat er een nieuwe De Smurfen game aankomt. Vandaag heeft Microïds samen met ontwikkelaar OSome bekendgemaakt wanneer The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone daadwerkelijk beschikbaar zal zijn.

The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone is vanaf 2 november beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De game zal zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar zijn vanaf die datum.