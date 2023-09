Fans van racetitels als WipEout – lees: mensen die graag boven de grond zweven en aan een rotvaart door de straten scheuren – letten best even goed op. Ontwikkelaar Feperd Games, bekend van Spark the Electric Jester, heeft namelijk onlangs XF Extreme Formula aangekondigd, een game die het van zijn spectaculaire snelheden op zwaartekracht tartende circuits moet hebben.

De onderstaande trailer tracht met zijn snelle gameplay alvast het voorlopige ontbreken van een releasedatum op te vangen. Een demo is op dit moment wél al beschikbaar, die kan je hier vinden. Enjoy!