Na de aankondiging vorige week woensdag, is het vandaag zover: de PlayStation Plus line-up van ‘gratis’ games is beschikbaar. We kunnen ook deze maand weer een drietal games downloaden en spelen, en dat gaat op voor elk abonnement op PlayStation Plus.

De drie games die nu beschikbaar zijn, zijn Saints Row, Black Desert – Traveler Edition en Generation Zero. Door op de voorgenoemde titels te klikken ga je direct naar de PlayStation Store toe en kun je de games in je downloadlijst zetten.

Deze games zijn beschikbaar tot begin oktober en voor een PlayStation Plus abonnement kan je hier terecht. Halverwege deze maand zal Sony nog bekendmaken welke titels er beschikbaar worden gesteld voor PlayStation Plus Extra en Premium.