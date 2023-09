Spyro viert deze week zijn vijfentwintigste verjaardag. Het lijkt er vooralsnog niet op dat er iets bijzonders gepland staat om dit te vieren, maar Activision en Toys For Bob hebben wel bekendgemaakt hoeveel exemplaren er van de laatste game van het paarse draakje zijn verkocht.

Spyro Reignited Trilogy is namelijk al meer dan 10 miljoen keer verkocht (zowel fysiek als digitaal). Aangezien de game bijna vijf jaar oud is, lijkt het de hoogste tijd te zijn voor een nieuw avontuur. De verkoopaantallen van de laatste titel laten in ieder geval zien dat gamers nog steeds geïnteresseerd zijn in Spyro.