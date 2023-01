Na de release van Crash Bandicoot 4 werd Toys for Bob snel overgezet om mee te gaan helpen aan de ontwikkeling van Call of Duty: Warzone. Dat leek een terugkeer van Crash Bandicoot en Spyro the Dragon – beide op dit moment eigendom van Activision – in de weg te staan. Toch is er nog enige hoop.

Via Twitter heeft de ontwikkelaar namelijk een afbeelding gedeeld waarin men het jaar 2023 begroet. Op de afbeelding zien we – naast een aantal teamleden en het personage Ghost van Call of Duty – in de hoek een kleine verwijzing naar Spyro the Dragon, die in 2023 tevens zijn 25ste verjaardag zal vieren.

Of ze hier verwijzen naar een nieuw project of bijvoorbeeld een cameo van Spyro in Crash Team Rumble, weten we nog niet. De hint lijkt in ieder geval geen toeval te zijn en dus zullen we de aankomende periode moeten afwachten.