Er gaan al lange tijd geruchten dat er gewerkt wordt aan een nieuwe game in de Crash Bandicoot franchise en in aanloop naar The Game Awards werden er zelfs teasers gedeeld. Het mag dus geen verrassing zijn dat Activision zojuist een gloednieuwe game heeft aangekondigd.

Crash Team Rumble is de titel en het betreft hier een brawler, zoals eerdere geruchten al suggereerden. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S, en staat gepland om in 2023 te verschijnen. Een specifieke releasedatum is nog niet bekend.

De eerste beelden check je in de trailer hieronder.