Wie is er nu geen fan van dat kleine paars gele draakje genaamd Spyro? Dit zullen ook de makers van Crash Team Rumble gedacht hebben, want in het derde seizoen voor de game, dat All Fired Up heet en begint op 7 december, zal Spyro the Dragon zijn entree maken in de game.

Het huidige, tweede seizoen is natuurlijk nog bezig en voegde de Minefield power toe, samen met twee maps en een aantal limited time modi. Ook werd er weer een nieuwe Battle Pass toegevoegd met 100 tiers aan nieuwe content om vrij te spelen. Genoeg nieuwe content om je mee te vermaken dus.

De multiplayer spin-off van de Crash Bandicoot serie verscheen in juni en werd in onze review, die je hier kan terugvinden, redelijk positief onthaald. Het is echter jammer om te zien dat het spel moeite heeft om publiek te vinden en vooral vast te houden, want de spelersaantallen zijn niet heel hoog.

Desalniettemin is het genoeg om nieuwe seizoenen voor de titel uit te brengen. Crash Team Rumble is nu uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.