Ben je eigenlijk wel benieuwd naar wat Crash Team Rumble allemaal te bieden heeft, maar wil je niet het risico nemen om de game te kopen? Dan kun je dit weekend de game gratis uitproberen.

Vanaf zaterdag 12 augustus tot en met maandag 14 augustus kun je Crash Team Rumble kosteloos uitproberen. Dit geldt voor alle platforms waarop het spel beschikbaar is. Je zult wel een aangepaste versie spelen, die niet alle modi en personages zal bevatten. Wel is de game beschikbaar voor cross-play.

Als je tijdens of na het gratis weekend besluit om de volledige game aan te schaffen, dan kun je je verdiende XP gewoon meenemen. Ook is de game de komende dagen met korting verkrijgbaar, omdat de titel in de Summer Sale van onder andere de PlayStation Store zit.