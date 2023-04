Crash Bandicoot en zijn maten zullen binnenkort weer terugkeren in het gaming landschap, want op 20 juni verschijnt de MOBA Crash Team Rumble voor diverse platformen. Geen racing game of platformer dit keer, maar een game waarin je het opneemt tegen andere spelers en elkaar lekker tot moes kunt slaan. Deze gevechten vinden plaats op diverse maps en daar wordt er nu eentje van uitgelicht.

Met de Beachy map krijgen we een tropisch eiland voor onze kiezen die gelinkt lijkt te zijn aan de jongere zus van Crash, namelijk Coco. Terwijl Coco Wumpa Fruit probeert te grijpen, wordt ze achterna gezeten door Crash die een power-up oppikt en haar fruit weer probeert te stelen. Coco is hem helaas te slim af en sluipt er met de buit vandoor op dit eiland vol palmbomen, stranden en diverse platformen.