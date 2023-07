Review | Crash Team Rumble – Na een aantal jaren van afwezigheid keerde Activision in 2017 terug met het geliefde personage Crash Bandicoot. Dit met de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. De eerste drie games kregen een volwaardige remake en dat was een meer dan geslaagde bundel. Crash was weer terug van weggeweest en dat was helemaal het geval met Crash Bandicoot 4: It’s About Time, waarin ontwikkelaar Toys for Bob een nieuwe look gaf aan onze oranje buideldas. Crash Bandicoot keert nu weer terug op consoles, maar deze keer in de vorm van een multiplayer game genaamd Crash Team Rumble. Hiermee wordt een andere richting ingeslagen en in deze review bekijken we of dat ons bevalt.

Klaar? Spinnen maar!

In Crash Team Rumble neem je het tegen elkaar op in teams van vier. Hierin ga je aan de slag met verschillende iconische figuren uit de Crash Bandicoot franchise. Bij launch had de game 8 personages, waaronder Crash, Coco, Dingodile en Dr. Neo Cortex, maar nu heeft ook Ripperoo zich bij de cast aangesloten. Het idee van de game is vrij simpel: je zorgt ervoor dat je genoeg punten scoort voordat het andere team dat doet, zodat je wint. In de realiteit steekt de gameplay toch wat ingewikkelder in elkaar dankzij de lagen die er aan zijn toegevoegd, wat voor diepgang zorgt.

Om te scoren, moeten spelers Wumpa Fruit oppakken. Dit kan verspreid door de levels zijn, maar ook kan het gevonden worden in kisten die je kunt breken met je aanvallen. Ieder team moet 2.000 Wumpa Fruit deponeren in hun thuisbasis om te winnen. Uiteraard kan je elkaar het leven zuur maken door andere spelers knock-out te slaan op verschillende manieren. Wanneer je een speler raakt met een van je aanvallen, verliest de tegenstander wat Wumpa Fruit van zijn of haar stapel. Sla je iemand daadwerkelijk knock-out, dan verliest het slachtoffer al het Wumpa Fruit. Vrijwel alle personages hebben de iconische ronddraai aanval van Crash, waardoor iedereen als een soort tol naar elkaar toe draait. De game kent daarmee een vrij simpele basis en het speelt bovendien prima weg. De matches duren ook niet al te lang – ongeveer 5 minuten – wat het tot een ideaal tussendoortje maakt.

Leuke Bandicrew met wat balans problemen

Nu je de basis kent, gaan we wat meer de diepte in. Je hebt inmiddels keuze uit 9 personages, maar er zijn drie verschillende rollen aanwezig. De personages kan je onderverdelen in de rollen: Scorers, Blockers en Boosters. Scorers zijn personages die meer Wumpa Fruit kunnen dragen en zijn – zoals de naam suggereert – de beste kandidaten om te scoren. Dit zijn Crash, Tawna en Catbat. Het doel van Blockers is om ervoor te zorgen dat tegenstanders hun Wumpa Fruit kwijtraken en zij zijn erg gericht op het vechten. Dingodile kan bijvoorbeeld spelers naar zich toe zuigen met zijn blaasmachine en een krachtigere spinaanval doen als je de aanvalsknop vasthoudt. Naast Dingodile bestaan Blockers uit Dr N. Brio, Dr. N. Tropy en Ripperoo. Tot slot zijn er nog Boosters, bestaande uit Coco en Dr. Neo Cortex. Boosters zijn bedoeld om de rest van het team te helpen en kunnen meer Relics (waarover zo meer) oprapen dan de andere rollen.

Hoewel er verschillende rollen zijn, is de game toegankelijk genoeg en kan elk personage alle rollen vervullen. Elk personage kan gewoon Wumpa Fruit en Relics verzamelen en anderen knock-out slaan. We kunnen gerust zeggen dat ieder personage leuk is om mee te spelen, omdat ze per stuk uniek aanvoelen. Crash heeft bijvoorbeeld zijn bekende spin-aanval en kan een body slam van bovenaf uitvoeren. Tawna daarentegen kan vijanden de lucht inslaan en kan zich snel verplaatsen met een grijphaak. Dr. Neo Cortex kan tegenstanders dan weer tijdelijk veranderen in een kip, waardoor ze korte tijd weerloos zijn. Die variatie is goed, al merk je na verloop van tijd wel dat sommige personages wat beter zijn dan andere. Zo domineert Dr. N. Tropy vooral in de Blocker rol dankzij haar hoge snelheid, veel gezondheid en goede vechtvaardigheden. Het kan hierdoor wat vervelend worden om tegen haar te moeten spelen, wat dus een balans issue is.

Dit gaat ook op voor de Powers waarmee je personages kunt uitrusten. Voordat je een match begint, kies je een personage en een Power die je wilt gebruiken. Je hebt keuze uit zeven verschillende Powers, die allemaal een ander effect hebben. Zo kan je een vleesetende plant plaatsen die spuugt naar vijanden en ze vertraagt als ze geraakt worden, je kan een koelkast neerzetten die jou en teamgenoten langzaam geneest binnen een bepaald gebied of de Wumpa Stash gebruiken, waarmee je meer Wumpa’s kunt verzamelen zolang je in leven blijft om zo extra veel punten te scoren. Je verdient deze Powers tijdens het spelen door Wumpa’s te scoren, vijanden te slaan en Relics te verzamelen, alsook te gebruiken. Zodra je een Power ter beschikking hebt, kan je die wanneer je maar wilt activeren. Net als bij de personages domineren sommige Powers wat met name de Gasmoxian Guard is. Deze grote soort alien kan je bijvoorbeeld plaatsen op de thuisbasis van jouw tegenstanders en zet ze met regelmaat onder elektriciteit. Als een heel team dit tegen je gebruikt, wordt het scoren erg lastig en dat kan wat irritant worden.

Relics maken een groot verschil

Relics zijn een erg belangrijk onderdeel van de gameplay. Net als Wumpa’s kan je deze verspreid vinden over de levels en oppakken. Wie als Booster speelt – Coco of Dr. Neo Cortex – kan Relics als enige rol gebundeld aantreffen. Alle andere rollen zien alleen enkele Relics in het level. Over de verschillende levels zijn namelijk Relic Stations aanwezig waar je jouw Relics in kunt stoppen. Deze Relic Stations worden geactiveerd nadat jouw team een specifiek aantal Relics heeft afgeleverd, waarmee je team allerlei boosts ontvangt als je over dat geactiveerde station heen loopt. Denk hierbij aan het Aku Aku masker wat je kan dragen, waarmee je schade bij tegenstanders aanricht als je tegen ze aanloopt. De belangrijkste Relic Stations zijn echter de Epic Relic Stations en die zijn altijd te vinden in het midden van de levels.

Elk level heeft slechts één Epic Relic Station en vereist meer Relics dan de andere stations. Niet heel gek ook, want het Epic Relic Station is vaak de doorslag in winnen of verliezen. Dit station geeft namelijk unieke krachten aan het hele team voor een bepaalde periode. Zo kan je plots gigantisch groot worden, kan je met een UFO jouw tegenstanders roosteren met een laser of een gigantische tornado oproepen. Het is het dus waard om hier Relics in te stoppen, maar ook het andere team vecht maar wat graag om die unieke krachten. Het resultaat is dat er hard gevochten wordt om dit station omdat het vaak bepalend is in wie er wint en verliest. Verder zijn er ook nog Gem platformen aanwezig, die je als team kan veroveren. Hoe meer Gem platformen je hebt, hoe groter de Wumpa boost zal zijn. Dit zorgt ervoor dat je tijdens deze boost meer Wumpa’s kunt dragen en kunt inleveren bij je thuisbasis.

Uitstekend level design en prima performance

Wat betreft de personages en gameplay biedt de game in de basis volop variatie en hetzelfde mag ook gezegd worden over het level design. Er is genoeg variatie te vinden in de 9 levels die aanwezig zijn. Surreal Summit bijvoorbeeld bestaat uit een tempel met een groot plein en allerlei zwevende platformen, wat veel verticaliteit biedt om te bewegen. N. Sanity Caverns is een grote grot waar je via zwevende platformen snel naar de andere kant kunt, maar op de grond onder je is ruimte voor grote gevechten. Ieder level is zodanig gemaakt dat alle personages er goed op uit de voeten kunnen. Ook zien de levels er erg kleurrijk en afwisselend uit door de variatie in thematiek.

Verder doet Crash Team Rumble qua performance wat het moet doen als multiplayer brawler. Zo draait de game op de PlayStation 5 in een 1440p resolutie met een stabiele framerate van 60 frames per seconde. Grafisch is het op zich netjes, want de personages zien er goed genoeg uit, al hadden de textures hier en daar net wat scherper gemogen. Wel kent de game wat problemen met het verbinden. Bij het starten van de game wordt er verbinding gemaakt met ‘online services’ en dit kan soms een minuut of 2 duren, wat nogal lang is. Ook bij het laden van een match is dit inconsistent. Soms zit je na enkele seconden in een match en soms moet je vrij lang wachten. Niet echt handig als je weinig tijd hebt en graag even wat potjes wilt spelen.

Gebrek aan modi

Tot slot willen we nog opmerken dat Crash Team Rumble vooral een vermakelijk tussendoortje is, maar geen game die je voor lange tijd achter elkaar zal spelen. Dit komt door het gebrek aan modi. Er is eigenlijk maar één modus die iedereen speelt en na verloop van tijd kan dat repetitief aan gaan voelen. Verder kan het vrijspelen van personages best lang duren. Je begint namelijk alleen met Crash, Dingodile en Coco. Om de rest vrij te spelen, moet je bepaalde medailles verdienen die je krijgt door veel te scoren, veel Wumpa’s van tegenstanders te laten verdwijnen of door veel Relics in te leveren. Het duurt net wat te lang voordat je de hele Bandicrew hebt vrijgespeeld en dat kan frustrerend werken, zeker omdat personages als Dr. N. Tropy erg sterk zijn. Hier tegenover staat wel dat Crash Team Rumble een schappelijk prijskaartje van € 29,99 kent.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series X|S.