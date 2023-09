Quantum Error komt eerst uit op de PlayStation 5 en later zal de game ook beschikbaar worden voor de pc en Xbox Series-consoles. De ontwikkelaar ondervindt echter grote uitdagingen bij het optimaliseren van de game voor de Xbox Series S.

Op dit moment is er nog geen releasedatum bekend voor de pc- en Xbox Series-versies. Het lijkt erop dat de game als laatste op de Xbox zal verschijnen, vanwege de moeilijkheden die de ontwikkelaar heeft met de Xbox Series S. Quantum Error is oorspronkelijk ontworpen voor de PlayStation 5 en de minder krachtige console van Microsoft maakt het lastig om de game naar behoren te laten draaien.

Hierdoor zal de game sowieso niet de 60 frames per seconde kunnen behalen. Gamers zullen het moeten doen met de helft daarvan. Maar dat is niet het enige probleem, aangezien ook de resolutie lager zal zijn. Op dit moment functioneert Quantum Error verre van optimaal.

Mede-oprichter van ontwikkelaar Teamkill Media, Micah Jones, heeft aan GamingBolt laten weten dat het beeld wazig is en de framerate erg laag. Hij is dan ook niet zeker of de game überhaupt op de Xbox Series S kan worden uitgebracht.

“We are not 100% sure yet, the Series S so far works but it runs really poorly, frame rate is very low, and resolution is extremely blurry. We will continue to work to see if we can improve things, but the current state of the game on the Series S is unacceptable.”