Review | Firewall Ultra (PS VR2) – Ja, ook bij PlaySense zaten we geduldig te wachten op een PlayStation VR2 titel om eens te gaan spelen. En wat was het toch een feest toen we de code binnenkregen van Firewall Ultra. Een sequel op de game Firewall: Zero Hour, die het erg goed deed op de vorige VR-headset van Sony. We zijn blij dat we de VR-headset weer eens op onze kop hebben kunnen zetten, want echt waar, het is een geweldig stukje techniek. Eye-tracking, haptische feedback, een geweldig paar controllers. Het schreeuwt om gebruikt te worden, maar er komt zo weinig uit. Nu is hier de shooter Firewall Ultra, alleen het is een beetje jammer dat de game zo achterlijk in elkaar steekt.

Menu, hallo?

Het begint gelijk al slecht. Het navigeren door het simpele menu is een megaklus in deze game. Eye-tracking bestaat niet in dit spel, dus meteen wordt een van de meest vernuftige features van PlayStation VR2 overboord gegooid. Met een cursor of iets dergelijks navigeren lukt ook niet. Als een complete randdebiel bewogen we alle kanten op om enige vorm van reactie te forceren, en dat dan in het hoofdmenu al. We hebben ons nog nooit zo stom gevoeld bij een VR-game als nu. Wat blijkt, met je voorhoofd dien je te mikken op de verschillende opties in het menu, terwijl hier enige vorm van accuraatheid ver te zoeken is.

Goed, we waren de game nog niet eens in of we waren al vermoeid van alle capriolen die we moesten uithalen. Maar dan nu het spel, wat is Firewall Ultra? Een PvP shooter die je in teamverband speelt. Een online VR2-game welteverstaan. Om de fijne kneepjes van het vak te leren, zul je in eerste instantie met (horten en stoten) aan een tutorial beginnen, wat in feite een trainingslevel is. Dit dient als middel om de gameplay uit te leggen, maar echt serieus kunnen we het allemaal niet nemen. Alle mooie features van PlayStation VR2 zijn simpelweg niet in de game verwerkt. Alles werkt verdomd knullig, waardoor we maar weinig motivatie hadden om verder te spelen.

Wat is er allemaal aan de hand?

Spullen oppakken doe je door ergens dichtbij te staan en L1 ingedrukt te houden. Dit gaat tergend traag en werkt niet altijd even goed. Van wapens wisselen doe je door middel van een wapenwiel (rondje vasthouden) naar voren te halen en hetgeen je nodig hebt te kiezen. Iets daadwerkelijk uitkiezen werkt ook niet optimaal, net zoals het navigeren tussen de game menu’s. Gelukkig kun je door te drukken op het rondje makkelijker tussen je arsenaal switchen, wat de frustratie enigszins wegnam. Schieten spreekt voor zich waarbij je met de L1-knop je linkerhand op het wapen legt en op die manier preciezer kunt richten. Wil je ‘echt’ ADS’en? Dan houd je L2 vast en vervolgens druk je je wapen tegen je borst. Hierdoor zul je echter tergend traag en raar bewegen, omdat het plakkerig aanvoelt. Iets wat wij dus al snel vermeden en ook deed het ons snakken naar het systeem van Resident Evil 8: Village, want alles werkte in die game samen met eye-tracking op en top.

Firewall Ultra is totaal niet geoptimaliseerd voor PlayStation VR2, waardoor de game barebones aanvoelt. Doordat geen van de features benut worden, speel je op een normale wijze de game, waardoor het simpelweg niet echt bijzonder is. Rondlopen, kijken en richten voelt primitief omdat het niet gepolijst is. Je hebt in de game ook maar twee modi: PvP 4v4 en coöp met vier man. In PvP is het zaak om de laptop van de tegenpartij uit te schakelen, zonder natuurlijk het loodje te leggen. In de coöp variant van de multiplayer dien je drie laptops te bereiken en te verdedigen, terwijl vijandelijke AI soldaten je willen doorzeven met kogels. Samenwerken met andere spelers is wel het hoogtepunt in deze game, doordat je strategieën moet uitdenken en tactisch posities moet innemen. Het is gewoon des te meer zonde dat alles zo krakkemikkig werkt.

Het helpt ook niet mee dat de soldaten een slechte AI hebben: het Ubisoft syndroom, waarbij er zonder enige vorm van tactiek soldaten recht op je af komen. Je gaat ook met twee kogels al neer en respawnen zit er niet in als je dood bent. Hierdoor zijn de speelsessies over twee rondes erg kort. Wat hierbij ook niet helpt is dat je tussen alle momenten door tegen een laadscherm aan zit te kijken. Hierdoor ga je meer van laadscherm naar laadscherm dan dat je effectief speelt. De game is erg hardcore, vergelijkbaar met Rainbow Six Siege, maar vanwege de slechte uitvoering van het concept (snel dood, korte potjes en knullige gameplay) komen de modi niet goed uit de verf. Wat ook niet helpt is dat we bij PvP 4v4 moeten wachten tot de lobby volledig gevuld is, want als er één speler te weinig is gaat het spel niet van start. Er is geen AI die een plek aanvult en ook is er geen optie om een potje te starten met een mannetje minder.

Toch een heel klein lichtpuntje

De game oogt grafisch middelmatig, maar het kan er mee door. Een paar leuke details zijn dat je in sommige levels te maken krijgt met de lighting. Zo zul je op een containerschip en bijvoorbeeld in het trainingslevel donkere plekken zien, die je strategisch in je voordeel kunt gebruiken. Hierbij wordt het gebruik van zaklampen ook aangemoedigd. Een ander level, één in het Midden-Oosten is dan weer erg onoverzichtelijk omdat er zoveel hoeken zijn die je kunt innemen als team, wat voor spanning zorgt. Als we het over de performance van de game hebben, dan is die op zich aardig. We vermoeden dat de game op 60fps per oog draait, al kon het wat soepeler met een nog wat hogere framerate. Desalniettemin hebben we geen issues zoals gestotter ervaren tijdens het spelen. Qua geluid zijn we deels tevreden: je kunt (als je met een headset speelt) prima horen waar teammaten zich bevinden, hoewel de voetstappen van tegenstanders de geluidmix weleens willen overslaan. Tot slot is de soundtrack niet echt memorabel en de wapens klinken weinig bijzonder.