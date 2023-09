Nintendo staat erom bekend verschillende varianten van hun handhelds/consoles op de markt te brengen en dit geldt zeker ook voor de Switch. De Japanse gigant is nog niet van plan om daarmee te stoppen voor hun hybride console, want er zijn weer twee nieuwe varianten op komst.

Het gaat om twee nieuwe versies van de Switch Lite, en beide zullen een Animal Crossing: New Horizons thema hebben. Een daarvan heeft de kleur Koraal en de andere Turkoois. Beide hebben versieringen die gerelateerd zijn aan de game en het spel zelf is al voorgeïnstalleerd op de console. De nieuwe Switch Lite varianten zullen vanaf 20 oktober in de winkels liggen.

Verder heeft Nintendo nog een bundel met Nintendo Switch Sports aangekondigd, die samen met de game (voorgeïnstalleerd) komt en een voucher code voor 3 maanden Nintendo Switch Online. In dit geval bevat het een standaard Nintendo Switch model, gezien je de Joy-Cons kunt gebruiken voor gameplay in dit spel.