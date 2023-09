We weten al sinds januari 2021 dat MachineGames, de studio achter de populaire Wolfenstein-games, momenteel vlijtig aan een game rond Indiana Jones sleutelt. Het nieuwe virtuele avontuur van ieders favoriete archeoloog zou officieel naar de Xbox en pc komen… maar de aankondiging werd gevolgd door een lange periode van oorverdovende radiostilte.

In een interview met Esquire liet Todd Howard van Bethesda optekenen dat hij als fan erg uitkijkt naar de Indiana Jones-game. Het doel is om spelers écht het gevoel te geven dat je Indiana Jones bent – een logische zet, maar toch een uitspraak die ons als muziek in de oren klinkt. Meer informatie mocht Howard echter vooralsnog niet prijsgeven.

“I am a giant Indiana Jones fan. It can be brought to video games in a unique way. The game is obviously: you’re exploring stuff. It’s about him. So if you’re playing the game, how do you feel that you are indeed playing versus just watching?”