Nintendo heeft in het verleden wel eens nieuwe hardware achter gesloten deuren getoond tijdens gamescom, zoals het geval was met de 3DS. Het lijkt erop dat het Japanse bedrijf dit dit jaar opnieuw heeft gedaan.

Bronnen van zowel Eurogamer als VGC hebben gemeld dat er demo’s van de opvolger van de Switch werden getoond tijdens gamescom. Dit gebeurde achter gesloten deuren en alleen een selecte groep ontwikkelaars had toegang tot deze presentatie.

Volgens de bronnen werden onder andere The Legend of Zelda: Breath of the Wild getoond om te demonstreren hoeveel beter deze titel draaide op de ‘Switch 2′. Ook zou de Matrix Awakens-demo te zien zijn geweest, die is ontwikkeld met Unreal Engine 5. De getoonde demo’s zouden vergelijkbare kwaliteit hebben met de huidige generatie consoles, mede mogelijk gemaakt door DLLS en ray-tracing.