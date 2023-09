Hoewel de E3 de afgelopen edities zeker niet meer was wat het ooit is geweest, liet het bij ons toch een wat wrange smaak na om hét game-evenement op zo’n manier kopje onder te zien gaan. De toekomst van de E3 is nog wat onduidelijk, maar als we onze conculega’s bij GamesIndustry.biz mogen geloven zou de E3 in 2025 terugkeren in een geheel nieuwe vorm.

De ESA, de organisatoren achter de E3, heeft tot op heden de kaken aardig op elkaar gehouden wanneer het aankomt op het evenement. In 2024 zullen we in ieder geval nog geen nieuwe E3 mogen verwachten, maar in 2025 zou de beurs terug kunnen keren in een andere vorm dan die we nu kennen. Hoe dat precies zou moeten uitpakken is voor nu koffiedik kijken, maar ergens hopen we dat het niveau van de oude gloriedagen gematcht kan worden.