Als we de geruchten mogen geloven heeft Nintendo achter gesloten deuren op de gamescom de opvolger van de Nintendo Switch aan verschillende ontwikkelaars getoond. Op zich een begrijpelijke stap, gezien de veronderstelling is dat de nieuwe console ergens volgend jaar moet verschijnen.

Nu deze geruchten meer toenemen, duiken er ook wat technische details op. Volgens Felipe Lama, de hoofdredacteur van het Braziliaanse Universo Nintendo, zou de opvolger van de Nintendo Switch over 12GB RAM beschikken (PS5 en XSX zitten op 16GB RAM).

Verder zou Nintendo op de gamescom de Matrix Awakens demo van Unreal gebruikt hebben om de console te showen. Deze demo gebruikte DLSS 3.1 en niet DLSS 3.5 (dit gaf Eurogamer aan) en verder zou de console ray tracing ondersteuning bieden.

Als we daarbij de eerder gelekte details van een 8-inch LCD scherm nemen en 512GB intern geheugen, hebben we zo langzamerhand een aardig beeld van de specificaties. Al moeten we dit natuurlijk wel met een kilo zout nemen totdat Nintendo de officiële aankondiging doet.