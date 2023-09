Ah, Nazi zombies. Een concept dat inmiddels al enkele jaren meegaat en toch nog steeds populair blijkt te zijn. Ontwikkelaar 314 arts en uitgever Modus Games willen nu ook hun eigen ‘spin’ aan het concept geven, dit middels de shooter Projekt Z: Beyond Order.

Deze game speelt zich af tijdens een alternatieve versie van de Tweede Wereldoorlog: een soldaat crasht op een eiland waar de Nazi’s vreemde experimenten aan het uitvoeren zijn en blijkt nu toch wel dat daar zombies rondlopen zeker? Hoog tijd dus om die ondode fascisten nogmaals hun graf in te sturen!

Projekt Z is in ontwikkeling voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet bekend.