Je zou het misschien niet geloven als je naar de temperaturen van de voorbije week kijkt, maar de zomer loopt op zijn einde. Het was opnieuw een zomer vol leuke aankondigingen voor gamers, want er vonden verschillende beurzen en evenementen plaats. De E3 was er dit jaar jammer genoeg niet bij (en zal waarschijnlijk pas terugkeren in 2025), maar Geoff Keighley was gelukkig wel paraat met zijn ‘Summer Game Fest’.

Summer Game Fest is al enkele jaren een succes en dus mag het geen verrassing zijn dat dit evenement volgend jaar opnieuw zal plaatsvinden. Intussen is het ook officieel aangekondigd op X dat er een 2024-editie zal komen. Iets om volgend jaar naar uit te kijken dus!