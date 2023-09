Goed nieuws voor de mensen die fan zijn van King’s Bounty II, want uitgever PLAION en ontwikkelaar Fulqrum Games hebben de PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versies van de game uitgebracht. Nu kunnen de eigenaren van een PlayStation 5 of een Xbox Series X de game spelen in een 4K-resolutie en er zal een prestatiemodus beschikbaar zijn die je de game laat spelen met 60 frames per seconde.

Als je al in het bezit bent van de PlayStation 4- of Xbox One-versie, hebben we nog meer goed nieuws, want dan kun je deze upgrade gratis krijgen. De goednieuwsshow houdt daarbij niet eens op, want zo zal je ook je save-file van je last-gen versie kunnen meenemen naar current-gen.

Bekijk hieronder even de trailer die beelden laat zien van de PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versies van de game.