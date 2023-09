We moeten terug naar 1995 gaan om bij het levenslicht van de game Gargoyles uit te komen. Een platformer die gebaseerd is op een animatieserie onder dezelfde naam. In september 2022 kondigde uitgever Disney Games en ontwikkelaar Empty Clip Studios aan dat er een remaster van de game aan zit te komen.

Voor de al wat ouderen onder ons de perfecte nostalgietrip en voor de jongeren een kans om kennis te maken met een game uit de tijd dat videogames nog wel wat simpeler van opzet waren. Maar geen paniek, er zijn features toegevoegd om de game naar het heden te brengen, zoals bijvoorbeeld een instant rewind, zodat je niet terug hoeft te gaan naar je laatste checkpoint, en de toevoeging van Achievements/Trophies.

We zullen wel nog moeten wachten tot 19 oktober, want dan verschijnt Gargoyles Remastered voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Bekijk hieronder zeker even de aankondigingstrailer, om te zien wat je zoal mag verwachten.