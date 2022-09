Gargoyles is een animatieserie van Disney die midden jaren negentig indruk wist te maken met zijn donkere toon, complexe verhaal en dramatiek. Zoals de naam al aangeeft draait de serie om een groep gargoyles die overdag in steen veranderen, maar ’s nachts trekken zij erop uit om de straten van New York City veilig te houden.

In totaal zijn er drie seizoenen gemaakt, maar er kwam in 1995 ook een game uit voor de SEGA Mega Drive met dezelfde naam. Disney heeft nu laten weten dat ontwikkelaar Empty Clip Studios aan een remaster van die game werkt. Mocht je over Disney+ beschikken en interesse hebben, dan kun je daar de drie seizoenen bekijken.