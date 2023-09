Naar verwachting maakt Sony PlayStation deze woensdag bekend welke titels er aan het aanbod van PlayStation Plus Extra en Premium worden toegevoegd. De volledige line-up is wat dat betreft nog even afwachten, al hebben we nu wel al zes titels die hoogstwaarschijnlijk deel zullen uitmaken van de update die volgende week dinsdag zal plaatsvinden.

Dit komt via billbil-kun op Dealabs die altijd met betrouwbare informatie komt. De volgende zes titels zouden deel moeten uitmaken van de line-up voor PlayStation Plus Extra en Premium:

NieR Replicant (PS4)

Star Ocean: The Divine Force (PS4/PS5)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Sid Meier’s Civilization VI (PS4)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4/PS5)

Unpacking (PS4/PS5)

Doorgaans is het aanbod per maand wat groter, dus de veronderstelling is dat de totale line-up nog wat uitgebreider zal zijn. Ook omdat er natuurlijk nog wat klassiekers beschikbaar gesteld moeten worden die toegankelijk zijn voor PlayStation Plus Premium abonnees. Zodra de bevestiging komt lees je het hier op PlaySense.