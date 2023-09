Maxis werkt al een lange tijd aan The Sims 5 dat momenteel nog projectnaam ‘Project Rene’ heeft. Af en toe komt er wat nieuwe informatie naar buiten en dat voornamelijk via Behind The Sims video’s. De laatste editie leert ons meer over hoe je de game kunt bemachtigen.

Waar je doorgaans voor nieuwe Sims-games moet betalen, zal The Sims 5 kosteloos te downloaden zijn. Het is niet noodzakelijk om te betalen voor de game of te betalen voor een lidmaatschap. Op die manier wil Maxis de game zo toegankelijk mogelijk houden voor een groot publiek.

“We intend for Project Rene to be free to download, and that means that when it’s ready and fully open to our players, you’ll be able to join and play and explore Project Rene without a subscription, without core game purchase or energy mechanics. We want it to be easy for you to invite or join with a friend, and that means extending an open invitation for everyone to play.”