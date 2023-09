Hoewel het nog steeds een niche binnen de entertainmentmarkt is, neemt de populariteit van virtual reality steeds verder toe. De toepassingen beperken zich al lang niet meer tot alleen games, want er zijn applicaties, services en nog veel meer beschikbaar voor de verschillende headsets die er zijn. Virtual reality is hier om te blijven en de inzetbaarheid wordt met de dag groter.

De historie van gamen in virtual reality

Meer dan twintig jaar geleden werden al de eerste pogingen tot gamen in VR geïnitieerd. Verschillende softwarebedrijven waagden een poging, zoals Nintendo met de Virtual Boy en Forte Technologies met VFX1 Headgear. Maar het lukte deze ontwikkelaars destijds niet om de gewenste markt aan te boren.

Voornamelijk vanwege de hoge kosten en de moeite om ondersteuning van externe partijen te vinden. Een select groepje fervente gamers had wel oren naar dit concept en kon niet wachten om VR-games te spelen. Maar de techniek was in de jaren negentig gewoon nog niet zover om een succesvolle VR-gamingindustrie en -beleving te creëren.

Het was simpelweg te ambitieus en zijn tijd wellicht iets te ver vooruit. Fast forward naar 2023 en we kunnen er niet meer omheen. Er zijn verschillende headsets beschikbaar, maar ook kun je heel eenvoudig je telefoon in een houder klikken en daarmee verkapt virtual reality simuleren. De sky is the limit.

Nieuwe vormen van VR toepassen

Naast dat virtual reality volop toegepast wordt voor games en zakelijke applicaties, alsook praktische doeleinden (bijvoorbeeld in de makelaardij), is het ook andere markten aan het veroveren. Het beste voorbeeld is daarin de online casino markt, waarin virtual reality vandaag de dag ook een steeds grotere rol krijgt.

Je kon al langer vanuit huis een casino ‘bezoeken’ en bijvoorbeeld aanschuiven aan een online speeltafel. Zo kun je bij online casino’s als Circus Online Casino en Holland Casino realtime poker, blackjack en roulette spelen met andere spelers wereldwijd, met een live croupier. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als het spel beleven in virtual reality.

Look and feel van fysiek casino

Niet zo gek dus dat die laatste techniek ook binnen de online casinowereld steeds meer in opkomst is. Hoewel het nog steeds een niche in de markt is, zijn er wel behoorlijk wat ontwikkelingen gaande. De zogeheten VR-casino’s zijn ontworpen om spelers een meer meespelende en realistischere ervaring te bieden. Meer vergelijkbaar met het spelen in een fysiek casino dus. Ergo: je ziet, hoort en voelt hetzelfde.

Zo zijn er virtuele platformen waar zelfs de rode loper voor je wordt uitgerold als je het ‘pand’ betreedt. Waar je door verschillende kamers kunt lopen. En aanschuiven aan verschillende speeltafels of plaatsnemen achter slots. Aan de pokertafel kun je interactie hebben met de andere spelers. Soms is er zelfs een virtuele bar waar je met andere spelers een ‘drankje’ kunt doen en een babbeltje kunt maken.

Het tijdperk van VR

Maar lang leve de 21ste eeuw dus, waarin dit allemaal technisch wel mogelijk is. Dit wordt dan ook het tijdperk van de virtual reality games genoemd. Niet alleen de technologie van de spellen wordt trouwens steeds geavanceerder, ook de VR-headsets zelf worden steeds beter en belangrijker nog: betaalbaarder wat de instap dus een stuk beter maakt.

Wat dat betreft staan we echt aan het begin van een nieuw tijdperk. Dit zal een geweldige boost geven aan de gamingindustrie, want de ontwikkelingen gaan rap en met een platform als PlayStation VR2 ben je niet genoodzaakt een high-end pc te kopen, want het werkt allemaal prima met de PlayStation 5.

Sony zet hier op in, maar ook Meta en HTC, en dan zijn er nog diverse bedrijven die werken aan games, toepassingen, applicaties en meer. Sterker nog, zelfs Apple gaat zich op de markt van virtual reality begeven en gezien zij in bepaalde mate een trendsetter zijn, geeft dat wel aan dat virtual reality echt hier is om te blijven!