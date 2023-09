Review | We Were Here Expeditions: The FriendShip – Al sinds 2017 laat de Nederlandse ontwikkelaar Total Mayhem Games onze hersenen kraken met hun unieke coöperatieve puzzelgames in de ‘We Were Here’ franchise. De teller staat inmiddels al op vier games en na We Were Here Too, We Were Here Together én We Were Here Forever verschijnt nu (ietwat onverwacht) plots ook We Were Here Expeditions: The FriendShip op het toneel. Dit (kortere) avontuur brengt ons meer van wat de franchise zo aantrekkelijk maakt, dus wij waren logischerwijs heel enthousiast om samen onze walkie-talkies nog eens van onder het stof te halen!

Het pretpark in de sneeuw

Waar de voorbije delen een soort aaneenhangend verhaal maakten met gemeenschappelijke lore, kiest We Were Here Expeditions: The FriendShip voor een veel kortere en simpelere ervaring. Je maakt opnieuw kennis met een duo dappere ontdekkingsreizigers die door hun nieuwsgierigheid in een benarde situatie belanden. Je belandt met z’n tweetjes op een besneeuwd eiland, waar je een verlaten pretpark ontdekt. Daar stap je in een bootattractie – het ‘FriendShip’, snap je? – die gemaakt is om je vriendschap te testen en wanneer je de attractie volledig uit hebt, kan je ontsnappen. Het verhaal is er echter vooral als omkadering bedoelt, want heel diepgaand of speciaal is het niet.

Dit is bovendien het begin van een reeks spin-off games onder de noemer ‘Expeditions’ en hierdoor is het dus een prima startpunt voor nieuwkomers bij de We Were Here-games. Als je bekend zou zijn met de vorige games, dan kun je deze wat vergelijken met het kaliber van de allereerste We Were Here game: kort, krachtig en zonder al te veel gedoe op de achtergrond, waardoor de focus echt op de puzzels komt te liggen. Dat is overigens niet slecht, want de puzzels zijn en blijven nu eenmaal de ster van de show bij dit soort games. In totaal kan je rekenen op een speelduur van ongeveer twee uurtjes (afhankelijk van hoe vlot de puzzels lopen natuurlijk).

De kracht van vriendschap

Zoals al gezegd is We Were Here Expeditions: The FriendShip een stuk kleiner dan zijn voorgangers. In totaal krijg je vier puzzels: eerst een kort voorproevertje, gevolgd door drie hoofdgerechten. Bij deze drie hoofdgerechten kan je drie soorten tickets verdienen, gaande van brons, over zilver naar goud. De kleur van je ticket hangt af van hoe goed je een bepaalde puzzel hebt voltooid. Elk van de drie grote puzzels draait om een bepaalde kwaliteit die een vriendschap moet bezitten om succesvol te zijn. De eerste puzzel focust op jullie communicatie, bij de tweede zal je vooral moeten samenwerken, om tot slot in de derde en laatste puzzel jullie vertrouwen in elkaar op de proef te stellen.

Voltooien jullie al deze uitdagingen, dan krijg je op het einde een algemene score te zien die bepaalt of jij en je kompaan goede vrienden zijn of niet. Hier liepen we wel tegen een kleine bug aan, aangezien we aan het einde van onze eerste playthrough plots een 0 op elk onderdeel kregen, dit ondanks dat we goud hadden gescoord op elk onderdeel. Onze vriendschap heeft deze zware emotionele klap overleefd, aangezien die algemene score eigenlijk alleen maar dienst doet als ‘bragging rights’. Na een tweede keer alle puzzels te hebben voltooid, kregen we dan wel eindelijk de bevestiging dat we inderdaad beste vrienden waren. Oef!

Vriendschappelijk puzzelen

Dan zullen we eindelijk eens wat dieper ingaan op de puzzels zelf. Het algemene principe van de franchise is intact gebleven: twee spelers worden opgesplitst en moeten via walkie-talkies samen puzzels zien op te lossen. Elke puzzel heeft een thema: in de eerste zal je vooral goed moeten communiceren, want je zal onder tijdsdruk zaken moeten beschrijven aan je partner. De tweede en meest ingenieuze puzzel draait rond samenwerken op de meest efficiënte manier. We blijven hierbij wat vaag, want het uitdokteren van deze puzzel is deel van de uitdaging. Bij de derde puzzel moet je een parcours afleggen, waarbij de ene speler de andere moet begeleiden, en waarbij je dus moet vertrouwen op elkaar om hier zonder kleerscheuren doorheen te komen.

Deze korte maar leuke puzzels zijn zeker hun tijd waard en het is vooral de tweede puzzel die eruit springt. Jammer genoeg is er bij deze tweede uitdaging soms wel wat geluk (RNG) mee gemoeid, waardoor het soms aanvoelt alsof het halen van een gouden ticket buiten jouw controle ligt. De twee andere puzzels zijn van het niveau dat je kent uit de voorgaande games: zeer leuk en gemakkelijk op te pikken, maar de ietwat trage besturing zorgt er wel voor dat de derde puzzel soms onnodig moeilijk werd gemaakt. Algemeen kijken we wel op een positieve manier terug op ons korte avontuur op het schip van de vriendschap.

Een mooie vriendschap met kleine barstjes

Ten slotte nog even het technische onderdeel. We kunnen hier eigenlijk kort over zijn: dit aspect is eigenlijk nagenoeg hetzelfde als bij het vorige deel uit de reeks: de visuele stijl is wat cartoonesk, maar het doet zijn job. Het spel wordt weergegeven in een 4K-resolutie en ziet er best prima uit, al moet je geen baanbrekende graphics verwachten. Jammer genoeg zijn er ook enkele imperfecties: het wil ook bij dit deel wel eens voorvallen dat je tegen kleine bugs aanloopt (waaronder de al eerder aangegeven bug). Meestal zijn deze met een simpele restart op te lossen, maar het blijft wel vervelend. Ook de besturing had (ondanks een grotendeels stabiele framerate van 60fps) wat minder traag en meer responsief kunnen zijn, zeker gezien de laatste puzzel enkele snelle bewegingen vereist.

Ook leuk om te weten: tot 13 oktober 2023 kan je We Were Here Expeditions: The FriendShip helemaal gratis downloaden! Na deze datum zal je er € 3.99 voor moeten neerleggen.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, pc.