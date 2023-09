Tegenwoordig is het spelen van games op een smartphone niet langer beperkt tot simpele games die weinig voorstellen. Hoewel er een enorme hoeveelheid spelletjes is, zijn er ook steeds meer uitgevers die zich op deze mobiele markt richten met hun grote titels. Denk aan Activision met Call of Duty, Epic Games met Fortnite en Ubisoft met Assassin’s Creed. Er is keuze genoeg en de markt wordt ontzettend serieus genomen. Voor ons erg gunstig, want wij kunnen nog meer Triple A games onderweg spelen. De beste toestellen daarvoor zijn natuurlijk de iPhones van Apple!

Beste toestel om op te gamen

Met de aankondiging van de nieuwe Apple producten deze maand, hebben techgeeks weer een reden om de portemonnee te trekken en de hardware aan te schaffen. Voor het spelen van mobiele games wil je natuurlijk de best mogelijke kwaliteit en dat is wat de iPhone 15 Pro biedt. Dit nieuwe model komt met veel intern geheugen, een uitstekende processor en een aantrekkelijk formaat scherm. Hiermee kun je optimaal genieten van de beeldkwaliteit die Apple met zijn toestellen biedt en dus bijgevolg ook games op de best mogelijke manier ervaren.

Met veel intern geheugen, een schitterend scherm en goede technische specificaties is het toestel optimaal geschikt voor alle moderne toepassingen. Dit betekent voor games dat ze zonder te schokken of vertraging op je toestel draaien, oftewel een zeer soepele speelervaring. Daarbij is het even afwachten welke accessoires er beschikbaar komen, maar het is natuurlijk een kwestie van tijd totdat er een specifieke controller verschijnt waar je het toestel in kan klikken.

Dit is geen must, omdat de games ook altijd touch besturing ondersteunen. Maar als je gewend bent om te spelen op bijvoorbeeld je PlayStation of Xbox, dan verwacht je een soortgelijke ervaring op je smartphone. In dat kader is het gebruik van een specifieke controller best wel prettig. Veel hardware fabrikanten springen daar vrij vlot op in en gezien de iPhones tot de populairste telefoons ter wereld behoren, is het slechts een kwestie van tijd totdat hier een geschikte optie voor uitkomt.

Games om in de gaten te houden

We lieten eerder dit artikel al even vallen welke games zoal beschikbaar zijn of eraan zitten te komen. Er is een brede variatie van freeware, wat spelletjes zijn die je kosteloos kunt spelen, maar waarin je wel geconfronteerd wordt met advertenties. Niet erg natuurlijk, maar dit zijn doorgaans spelletjes die op zich niet zo heel veel te bieden hebben dan wat simplistisch tijdverdrijf. De echte games komen van de gespecialiseerde ontwikkelaars en die brengen je een cinematische ervaring.

De beste titels om in de gaten te houden voor mobile gaming zijn Assassin’s Creed Jade en Call of Duty: Warzone Mobile. Die laatstgenoemde is al een lange tijd in ontwikkeling en zou volgens de laatste geruchten in november moeten verschijnen. Hierin krijgen we een mobiele variant van Warzone te spelen, die plaats zal vinden op de geliefde Verdansk map. Deze game is gratis te downloaden, maar om er het meeste uit te halen zul je naar verwachting een Battle Pass aan moeten schaffen.

Een andere titel die in de pijplijn zit is zoals genoemd Assassin’s Creed Jade. Deze game brengt de spelers naar China alwaar ze een volwaardig avontuur te spelen krijgen. De gameplay, de visuele stijl, de muziek en alles wat er nog meer bij hoort, is goed vergelijkbaar met de andere titels in de reeks die je op de PlayStation, Xbox of pc speelt. Ubisoft investeert ook veel in deze titel, die als een groots avontuur neergezet wordt. Of deze game ook gratis is, is nog even afwachten. Wij achten de kans groot dat je er een paar euro voor moet neertellen.

Dit zijn dan de mobiele games, maar Apple heeft ook al aangekondigd dat ze grotere titels native zullen uitbrengen voor de iPhone 15. Hieronder vallen Resident Evil 4: Remake, Resident Evil 8: Village, Death Stranding: Director’s Cut en Assassin’s Creed: Mirage. Dit toont eens te meer aan dat de iPhone 15 over ontzettend veel capaciteit beschikt, want dit soort games zijn niet langer voorbehouden tot thuisconsoles of de pc. Dit kan ook onderweg.

Natuurlijk zijn er nog veel meer games in de maak, maar ook kun je met genoeg reeds bestaande titels aan de slag. Aanraders zijn wat dat betreft PUBG, Fortnite, Genshin Impact, Stardew Valley, Minecraft en nog veel meer. Kortom, je hoeft je niet te vervelen.