Special | Solidigm P44 Pro – De naam Solidigm zal de meesten niet al te veel zeggen. Daarentegen durven we wel te stellen dat vrijwel iedereen bekend is met Intel. Tot een tijdje terug produceerde Intel SSD’s, maar ze zijn daar gezien de behoorlijk verzadigde markt mee gestopt. De mensen die voor deze divisie werkten wilden het daar niet bij laten en dus gingen zij verder onder de naam Solidigm. De Intel SSD’s stonden altijd bekend om hun prima prijs-kwaliteit verhouding en die filosofie is met de verandering naar Solidigm niet gewijzigd. Sterker nog, de kwaliteit lijkt alleen maar beter te zijn geworden nu we de P44 Pro hebben getest.

Geen poespas

Geen heatsink, geen kekke RGB-verlichting, geen stoere gamer-achtige taal: gewoon een SSD. Zo kan je de Solidigm P44 Pro het beste omschrijven. De SSD kwam bij ons binnen in een neutraal-ogende verpakking waar simpelweg een paar feiten op staan. Zo biedt Solidigm 5 jaar garantie op de P44 Pro wat ons duidelijk maakt dat ze vertrouwen hebben in hun product. Op de SSD zelf is geen heatsink aanwezig, maar dit is in de praktijk ook niet nodig bij deze SSD. We hebben namelijk de nodige uren gegamed zonder heatsink op onze PlayStation 5 en hebben daarbij geen vertragingen of iets dergelijks opgemerkt wat in verband zou kunnen worden gebracht met thermal throttling.

Pure performance

Op de doos van de Solidigm P44 Pro wordt geadverteerd met een snelheid tot 7.000MB/s, maar zoals de praktijk ons heeft doen leren is deze snelheid op de PlayStation 5 niet haalbaar. Bijzonder genoeg noteerde onze PlayStation 5 een snelheid van ongeveer 6.500MB/s, wat lager is dan de 6.700MB/s van de WD_Black SN850 die we eerder dit jaar hebben behandeld. Daarentegen wist de Solidigm P44 Pro bij een test met Passmark op onze pc de verwachtingen juist voorbij te gaan. We noteerden een snelheid van 7.150MB/s wat gewoonweg vliegensvlug is voor een PCI-E 4.0 NVME SSD.

Dat de P44 Pro qua snelheid in de PlayStation 5 het een beetje af moet leggen tegenover de snelheid die we met de WD_Black SN850 wisten te behalen, maakt in de praktijk verder niks uit. We speelden titels zoals Mortal Kombat 11, Persona 5 Royal en Resident Evil 4 Remake op zowel de interne opslag als op de P44 Pro. Er is simpelweg geen verschil merkbaar qua laadtijden. Ook het overschrijven van de data ging vliegensvlug zonder enige merkbare haperingen. En dat voor een SSD zonder heatsink, een aardige prestatie wat ons betreft lettende op thermal throttling dat wel eens wil optreden.

Prijs-kwaliteit koning?

De snelheden van de Solidigm P44 Pro zijn in ieder geval dik in orde. Wij ontvingen het 2TB model om te testen. Deze kent een adviesprijs van € 169,99, maar lijkt op dit moment lastiger leverbaar. Het 1TB model is nog wel te vinden voor net geen € 100,-. Als laatste is daar het 512GB model dat je zo’n € 55,- zal kosten. In dit lijstje is het 2TB model overduidelijk de beste deal. Echter door de huidige verslechterde beschikbaarheid van de P44 Pro in Nederland beweegt de prijs niet mee met de concurrentie zoals Samsung en Western Digital die hun SSD’s op dit moment voor dumpprijzen aanbieden.

Conclusie

De markt voor SSD’s is op dit moment oververzadigd waar je als gamer absoluut jouw voordeel mee kan doen. Je koopt een goede SSD voor in jouw PlayStation 5 voor een habbekrats. Solidigm is wat dat betreft een welkome speler die het op kan gaan nemen tegen de gevestigde namen zoals Samsung en Western Digital. Solidigm is weliswaar niet een volledig nieuwe speler, maar ze hebben een erg vlotte SSD op de markt gebracht voor een aantrekkelijke adviesprijs. Een merk om absoluut in de gaten te houden als je op zoek bent naar een SSD voor jouw PlayStation 5 of gaming pc.