Honkai: Star Rail is inmiddels al enkele maanden speelbaar op de pc en mobiele apparaten, maar we wisten al sinds het begin dat we ergens in de loop van dit jaar ook een PS5-versie zouden mogen verwachten. Een releasedatum bleef vooralsnog achterwege, maar miHoYo Games heeft nu met een nieuwe trailer eindelijk bevestigd wanneer de game naar de PS5 zal komen.

Lang moeten we niet meer wachten: vanaf 11 oktober zal Honkai: Star Rail te downloaden zijn op je PlayStation en deze versie zal alle updates krijgen die tot nu toe al zijn verschenen op de pc en mobiele apparaten. Bekijk een nieuwe korte trailer hieronder.