Review | Razer Viper V3 HyperSpeed – Bij PlaySense hebben we eerder de Razer Viper V2 Pro gereviewd, en daar waren we positief over. Vooral het minimale gewicht was een voortreffelijk pluspunt. Nu hebben we een nieuwe muis ter review gekregen: de Razer Viper V3 HyperSpeed. Een muis die een stuk goedkoper is dan z’n voorganger (bijna de helft), maar dat maakt het er niet minder interessant om. Sterker nog, er is wat aan de hand met deze muis. Begrijp ons niet verkeerd: het is een erg fijne gaming muis, maar er zit een merkwaardig element in verwerkt dat anno 2023 niet bepaald meer kan. Benieuwd wat dat is en wat de muis te bieden heeft? Lees verder.

Good ol’ Viper

De Razer Viper V3 HyperSpeed is eigenlijk gewoon een (zwarte) Viper muis qua gebruikservaring: met een ambigue ergonomie (die heel fijn is) is het voor de rest een bekend ontwerp met zo min mogelijk poespas. Je hebt de linker- en rechtermuisknop, bij je duim heb je twee extra knoppen en een scrollwiel met eronder een DPI-knop. Aan de onderkant van de muis heb je nog een schuifknop om het aan en uit te zetten. Hier zijn we vooral blij mee, omdat de laatste paar gaming muizen van Razer dit hadden vervangen door knoppen die je vast diende te houden. Een mooie toevoeging dus die we eigenlijk standaard willen terugzien. Voor de rest is er weinig in het pakket te vinden, dat voor € 79,99 over de toonbank gaat, maar uiteraard mag de USB-A dongle voor 2.4GHz wireless connectie niet ontbreken.

Een ander onderdeel dat inbegrepen zit bij de Razer Viper V3 HyperSpeed is een batterij. Jawel, de muis komt zonder accu, maar met een Alkaline batterij. Deze klik je er aan de onderkant in en je kunt er tegen de 260 uur mee vooruit alvorens de batterij vervangen moet worden. Het is een mooi aantal uren, maar laten we hier wel eerlijk zijn: een batterij in een gaming muis kan anno 2023 echt niet meer. De muis wordt nota bene als een V3 geprofileerd, maar met een batterij in plaats van een accu kunnen we dit niet als een upgrade van de V2 zien, meer als een stap terug. Je zult toch echt in de supermarkt je Duracell batterijen moeten aanschaffen en deze van tijd tot tijd moeten vervangen.

Prima specs

De Viper V3 kan ook enigszins geconfigureerd worden met de Synapse software van Razer. Zo kun je tot vijf DPI-profielen opslaan, kun je de polling rate instellen op 125, 500 of 1.000Hz en bij de extra duimknoppen zelf bepalen wat je erop instelt qua shortcuts. Je kunt, zoals de naam het ook al aangeeft, gebruikmaken van de HyperSpeed connectie, mocht je hier een dongle voor hebben liggen van een ander Razer product. Het zorgt er in deze modus voor dat je een polling rate kunt instellen van 4.000. Via de Synapse software is het tevens mogelijk om de nodige zaken te configureren omtrent HyperShift, waarmee je knoppen een dubbele functie kunt toewijzen.

Het spreekt allemaal voor zich, alleen zijn deze specificaties overkill te noemen voor een product dat tegen de 80 euro kost. Competitieve gamers zullen zich namelijk gauw wenden tot draadloze muizen, met accu’s en een meer premium afwerking, dan in dit geval de Razer Viper V3 HyperSpeed. Het is namelijk niet zo dat je een goede deal hebt met deze muis. Voor € 79,99 euro zijn er genoeg concurrenten die een lichtere (de Viper V3 is 82 gram) en betere kwaliteit muis aanbieden, dan Razer in dit geval doet. Je hebt zo een alternatief gevonden waarbij je geen gehannes met de batterij hebt. Als je alles bij elkaar optelt voelt de muis in bepaalde zin wat misplaatst, overgekwalificeerd in specs, maar zonder accu en wat beperkt in opties.