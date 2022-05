Review | Razer Viper V2 Pro – De Viper Ultimate van Razer is een ontzettend goede en fijne muis om te gebruiken. Zeker als je competitief flink kont wilt schoppen, is de draadloze Razer Viper Ultimate een aanrader. Razer is echter terug naar de tekentafel gegaan en heeft een hoop aanpassingen verricht aan de esports gaming muis. De ambidextrous muis heeft nu een nieuwe versie: de Razer Viper V2 Pro. Het grootste verschil is dat de muis een flink stuk lichter is dan zijn voorganger. Maar hier zijn een behoorlijk aantal concessies voor gemaakt. Is dit een goede zaak of is Razer té enthousiast bezig geweest met de rode pen? Lees het in de review.

Zelfde (goede) model

We vergelijken in deze review de Viper V2 Pro met de Viper Ultimate, omdat deze allebei draadloos te gebruiken zijn en het dicht bij elkaar in de buurt komt qua functies. Op het eerste gezicht is er niks veranderd aan het model (126.7mm x 57,6mm x 37,8 mm). Zo heb je te maken met een ambigue model, oftewel zowel links- als rechtshandigen kunnen de muis gebruiken. De muis is volledig van plastic: waar de duimen rusten is het rubber voor comfort weggehaald. In ons geval hebben wij de eer de witte variant te reviewen, maar er is ook een zwarte versie beschikbaar. Hoewel alles hetzelfde lijkt: schijn bedriegt in dit geval. Zo missen er aan de rechterkant van de muis de twee extra knoppen, die je wel op links hebt zitten. Dit maakt de muis automatisch het meest relevant voor rechtshandigen, want linkshandigen missen twee knoppen.

Razer heeft zijn best gedaan om de Viper V2 Pro zo licht mogelijk te maken en dit betekent dat er dus veel uitgesloopt is. Zo is ook de LED-verlichting op de kant van de muis weggehaald en is het Razer logo erop geprint. Daarnaast zien we ook aan de onderkant veranderingen. De Viper V2 Pro mist namelijk de mogelijkheid om het in een laadstation te plaatsen, wat met de vorige editie wel kon. De power-knop en de DPI-knop zijn nu samengevoegd. Met het meeste tot zover valt wel te leven, alleen dit laatste is echt een stap terug. Zo dien je de power-knop vast te houden om de muis aan of uit te zetten, wat lang duurt. Met simpel indrukken verander je de DPI. Het werkt minder intuïtief dan met de schuifknop op de vorige Viper muis. Graag zien wij de schuifknop eigenlijk wel weer terug, ook al komt dat met een grammetje extra gewicht erbij.

Het is echt heel licht, maar…

Wat valt er meer te vinden in het pakket? Uiteraard de USB-A dongle om draadloos de muis te gebruiken en een USB-kabel om de muis op te laden/gebruiken. Een zeer fijne vooruitgang is dat de nieuwe Viper gaming muis een USB-C ingang heeft om het op te laden. Met de bijgeleverde USB-C naar USB-A kabel heb je tevens de mogelijkheid om er een adapter op aan te sluiten voor de dongle. Alles zit inbegrepen in het pakket om deze lichte muis optimaal te kunnen gebruiken. De Razer Viper 8KHzz is 71 gram, de Viper Ultimate is 74 gram, terwijl de Viper V2 Pro een indrukwekkende 59 gram is. Dit merk je ook wel ten opzichte van de 74 gram van de Ultimate en dat maakt het langdurig gebruiken van de muis geen punt.

Het is alleen de vraag of de concessies die zijn gemaakt wel de moeite waard zijn. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de optie om de USB-dongle in de muis te bewaren, dus je moet extra oplettend zijn als je de muis vervoert. Wat gelukkig wel is behouden, is de accuduur van de muis. Je kan volgens Razer ongeveer 70 uren lang gamen met de muis en deze tijdsduur kunnen wij beamen. Het is vergelijkbaar met de Viper Ultimate en dat is een goed iets. Ook de sensor is van goede kwaliteit: de Razer Focus Pro 30K optische sensor zit erin gebouwd, wat zeker niet de minste is door zijn 30.000 DPI. Hetzelfde geldt voor de optische Razer gen-3 knoppen, die de linker en rechter muisknoppen gebruiken. Het geeft klassieke muisklikjes als geluid, terwijl de extra knoppen links bij je duim een soortgelijke feedback geven, alleen een tikkeltje steviger.

Een paar zaken op een rij

Verder heeft de muis ook een polling rate van maximaal 1000Hz en een IPS van 750, en je kan met de power/DPI-knop schakelen tussen maximaal 5 DPI-profielen. Onderaan de streep is de muis technisch gezien erg goed en vooral ook de moeite waard als je een competitieve gamer bent. Zodra we echter de Viper V2 Pro vergelijken met de Viper Ultimate, zijn er dus echter wel een paar concessies gemaakt. De prijs is € 159,99, dus je betaalt echt voor een lichtgewicht gaming muis. En ja, de 59 gram is uitstekend. De gladde voetjes onderop de muis in combinatie met het gewicht is uiterst fijn in gebruik. Maar gezien de concessies vinden wij de prijs niet per se gerechtvaardigd voor wat de muis onderaan de streep weet te bieden.