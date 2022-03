Special | De bijdrage van Razer op competitief vlak (esports) – Esport spelers en teams met gesponserde spullen van grote merken, je hebt het vast wel een keer voorbij zien komen. In dit geval nemen wij Razer als voorbeeld om hier een diepe duik in te nemen. Gratis spullen krijgen is natuurlijk leuk en voor een merk is het een goede manier van adverteren. Maar dit is een oppervlakkige benadering, omdat competities natuurlijk ook gewonnen moeten worden voor de extra exposure. Met goedkope troep dat totaal niet responsief is gaat dat maar moeizaam, en al helemaal als je tegenstanders met milliseconden voordeel halen met wel responsieve apparatuur wanneer ze tegen je strijden. Er is dus een wisselwerking: esporters die met ervaring en bovengemiddelde vaardigheden kunnen gamen en producten die deze competitieve vaardigheden kunnen bevorderen en ondersteunen. We bekijken in dit artikel hoe Razer bijdraagt op competitief vlak en wat voor een rol dat speelt in een groter perspectief.

Team Razer en de Razer Invitational

Een tijdje geleden is Razer begonnen met de toetreding op competitief vlak. Tegenwoordig behoren zij tot een van de grootste organisatoren op het gebied van esports. Vele pro teams en leden hebben zich aangesloten bij Team Razer, wat een afdeling is waar verschillende teams de naam dragen van het merk. Daarbij kan men ook via deze mogelijkheid meedoen aan toernooien en profiteren van de premium producten van Razer. De Razer Invitational is echt een zeer omvangrijk evenement: in 2021 had je vijf Razer Invitational toernooien verspreid over de hele wereld. Dit waren de Razer Invitational North America (NA), Middle-East (ME), Latin Amerika (LATAM), Europa (EU) en de South East Asia (SEA). Dit jaar hebben ze afgetrapt met de Razer Invitational SEA in februari, waaraan tien landen deelnamen.

Het is een behoorlijk indrukwekkend samenkomen, en bijna ook wel een viering van competitief gamen te noemen. De verschillende games die op de Razer Invitational worden gespeeld zijn ook van een behoorlijk kaliber: League of Legends, Mobile Legends BB, PUBG Mobile, Fortnite, DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive, Brawl Stars en Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Bij elkaar genomen een collectie van een van de meest competitieve games van dit moment. Zeker als we nagaan hoe populair/groot League of Legends is, zijn zulke toernooien grandioos om te volgen. Hierin kunnen we ook weer terugkijken naar het belang van Team Razer: veel van de beste LoL esports teams behoren tot Team Razer. Het beeld mag duidelijk zijn, maar nog even een korte opsomming: Razer weet met Team Razer een platform te bieden voor de beste esporters en is met de Razer Invitational een van de meest grote en invloedrijke toernooien voor esports op de wereld.

De wisselwerking tussen pro esport spelers en de producten van Razer

Met de eerder genoemde achtergrond die Razer heeft met betrekking tot competitief gamen, kijken we nu hoe het zich vertaalt naar hun producten die de ‘gewone’ consument kan aanschaffen. Razer is een zelfstandig bedrijf dat kan doen en laten wat zij willen, wat hun de vrijheid geeft om zeer nauw samen te werken met gamers. De hele gedachtegang is dan ook ‘For gamers, by gamers’ en op deze manier wordt er aandachtig geluisterd naar de eisen van de (competitieve) gamer. Met deze aanpak worden nieuwe producten gebruikt (en daarmee getest) door de esporters, waarna er met de feedback aanpassingen worden verricht om het vervolgens beschikbaar te stellen op de markt voor een breder publiek.

Razer weet als hardware merk ontzettend veel te bieden in verschillende prijsklassen. Zo kan elke soort gamer wel een product vinden die het beste bij diegene past. Maar het is juist door de premium lijn dat de hele catalogus ervan kan profiteren, want als je eenmaal een vooruitstrevende technologie hebt ontwikkeld, waarom dat dan niet gewoon bij alles in de productlijn gebruiken. Dit neemt men vervolgens als basis en zo kan je als merk alleen maar doorontwikkelen en beter worden. Het is uiteraard logisch, maar juist omdat Razer nauw samenwerkt met esporters die kritisch zijn op de premium producten, kan Razer deze ontwikkelingen meenemen in elke prijsklasse van hun productaanbod.

Razer heeft performance hoog in het vaandel staan

Aan wat voor soort setup zou je moeten denken als je voor de Razer premium producten wilt gaan? Of anders gezegd, waar zou een esporter zoal mee uit de voeten kunnen: een BlackShark Pro headset, Razer Viper Ultimate gaming muis en een Black Widow gaming toetsenbord zijn een voorbeeld van zo’n setup die tijdens competities gebruikt kan worden. De Blackshark V2 Pro headset heeft een sound signatuur die hier mooi op aansluit. Je kan op een heldere manier alles goed horen aankomen door het neutrale geluidsprofiel, die net genoeg bass weet te bieden dat met uren geconcentreerd gamen niet vermoeiend wordt om naar te luisteren. Dit is natuurlijk belangrijk, want geconcentreerd spelen op topniveau vreet energie. Bassvol geluid is simpelweg vermoeiend, dus een neutraal geluidsprofiel is een mooi uitgangspunt voor de headset. Daarbij is de microfoon zodanig functioneel in zijn geluidskwaliteit, dat teammaten via de microfoon minimale last hebben bij het communiceren.

Op de Razer Invitational zijn games als League of Legends, CS: GO en Rainbow Six Siege enkele voorbeelden van games waarin communicatie uiterst belangrijk is, het er chaotisch aan toe kan gaan en hierin de verstaanbaarheid nooit belemmerd mag worden. Op deze manier is een Blackshark V2 Pro een erg fijne headset om te gebruiken als je competitieve games wilt spelen. Maar headshots en kills moeten ook gemaakt worden. Het eerste 65% toetsenbord van Razer, de Black Widow V3 MINI Hyperspeed, is een gevalletje van klein en zeer fijn. Beschikbaar met Green en Yellow Razer switches, is dit draadloze toetsenbord erg responsief. Het heeft zeer lage signaalvertraging (zowel bekabeld als draadloos via Bluetooth of de 2,4GHz USB-dongle). Door in dit geval de compacte vorm neem het niet veel ruimte in op je speelveld/bureau, en hebben je vingers makkelijk toegang tot elke toets.

De Razer Viper Ultimate maakt deze setup compleet. Wederom een draadloos product en in dit geval is het een vereiste om elke belemmering uit de weg te nemen. Een kabel of teveel gewicht bij een muis zorgt al voor een net iets minder soepele ervaring, waardoor in dit geval de Viper Ultimate een geschikte muis is voor competitief gamen. Een optische sensor (de Razer Focus+) zorgt voor een maximale DPI van 20.000. De muis is 74 gram in gewicht, kent 70 uur accuduur en (net zoals de Black Widow) heeft de Viper de Hyperspeed Wireless technologie voor een optimale verbinding. Het lijkt een beetje alsof we een brochure opnoemen, maar in deze setup hebben alle drie de producten high-end technologie van Razer aan boord. Het illustreert wat het premium segment van Razer zoal kan bieden en in de praktijk kunnen we beamen dat het zeer fijne producten zijn om mee te gamen. Elk merk kan uitspraken doen en beweringen op de verpakking zetten, maar pas wanneer daad bij woord gevoegd wordt kan men bepaalde zaken serieus nemen. En dat is bij Razer het geval.

Esports heeft invloed op gaming in het algemeen

Razer zet hoog in op competitief vlak en dit zie je uiteindelijk terug in de kwaliteit van de producten. Razer is een bedrijf dat streeft naar het beste bieden aan de consument. Via de competitieve route weet Razer de producten te voorzien van feedback, afkomstig van gamers die op een zeer hoog niveau gamen. Het is een effectieve manier van samenwerken, omdat dit in de praktijk terug te zien is in de producten. Een premium toetsenbord van Razer is gewoon erg goed (zie ook onze Huntsman review) en ook de andere premium Razer producten weten goed in de smaak te vallen bij esporters in het algemeen. Een platform als de Razer Invitational is een mooie gelegenheid om (wereldwijd) te illustreren wat de saamhorigheid is waar Razer in investeert, zoals met Team Razer. Het is gewoon een cirkeltje wat rond is bij Razer en uiteindelijk zal de consument ervan profiteren.