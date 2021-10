Review | Razer Huntsman V2 – Een toetsenbord dat steevast in top lijstjes te vinden is, is de Huntsman van Razer. Een zeer populair en geliefd toetsenbord onder gamers die op een niveautje hoger gamen. De combinatie van fijne feedback en degelijke looks, maakt het haast een keuze waar menig pc-gamer wel voor moet gaan. Het is daarom ook niet meer dan logisch dat Razer een nieuwe versie van dit toetsenbord uitbrengt. De Razer Hunstman V2 is de officiële naam van het volgende product dat we op de pijnbank gaan leggen. Het valt namelijk niet te ontkennen dat de prijs die ermee gepaard gaat, behoorlijk pittig is. Is het daarom nog wel de moeite waard?

Lekker Razer, lekker simpel

Hoewel het een gaming toetsenbord betreft, komt er maar weinig kerstverlichting aan te pas. Het is een zeer subtiel ogend toetsenbord dat weinig aandacht zal trekken in je kamer. De Razer Huntsman V2 (hierna Huntsman) heeft als grootste focus de performance en niet de looks. Dat wil niet zeggen dat het uiterlijk ondermaats is. Integendeel, het is erg strak en rechttoe rechtaan. De matzwarte aluminium kleur wordt gecontrasteerd met de subtiele RGB, die de letters en cijfers van de plastic toetsen doet oplichten. Rechtsboven heb je nog drie knoppen, waarmee je een volgend of vorig muzieknummer kunt activeren en met de play-knop kun je een nummer pauzeren of juist hervatten. Naast deze drie muziekknoppen heb je ook nog een wat grotere volumeknop.

De Huntsman kan je op je pc aansluiten via de USB-A aansluiting, die met stof bekleed is. Bijgeleverd zit ook nog een polskussen die je tegen het toetsenbord kan plaatsen en via magnetisme ‘klikt’ het er vervolgens aan vast. Er is hier echter een groot nadeel mee, want echt vast zit dit niet. Het zit er als het ware tegenaan, maar er is niks dat echt in het toetsenbord klikt, middels een kliksysteem. Op deze manier schuift de polskussen veel te makkelijk van links naar rechts en terug, wat erg onhandig is. Ook het materiaal is van dun leer, wat erg fragiel voelt. Ook zit het leer er erg losjes op qua gevoel als je er met je vingers overheen wrijft, kortom de polskussen is nou niet bepaald een schot in de roos. Aan de achterkant van de Huntsman kan je in ieder geval nog wat voetjes uitklappen om de achterzijde van het toetsenbord te verhogen, mocht dit nog tot de wensen behoren.

Heerlijk in gebruik

Razer gebruikt hun eigen soort toetsen in hun toetsenborden, en dit is dan ook niet anders bij de Huntsman. Om precies te zijn zitten de paarse Razer Clicky Optical Switches verwerkt in het toetsenbord. Er is ook nog een analoge versie beschikbaar, maar de versie die wij nu beoordelen is de optische editie met het klikgeluid inbegrepen. De toetsen voelen heel erg licht aan en voelen daarom erg comfortabel bij het typen. Bij het gamen heb je te maken met toetsen die maar 45 gram drukgewicht nodig hebben, wat enigszins kan verklaren waarom het zulk licht tikwerk betreft. Het geluid lijkt in deze een beetje op muisklikjes, iets hoger en verfijnder. Dit voel je ook in de feedback bij het tikken. Dit hoeft niet iedereen fijn te vinden, gezien je met veel tikken eigenlijk zo min mogelijk wilt voelen. Hoewel we het in dit geval, gezien de snelle performance, niet zo’n probleem vinden met de Huntsman.

De polling rate liegt er ook niet om. Omdat de toetsen zo licht zijn, kan je ook snel tikken, maar hierin moet de polling rate dan wel hoog zijn, niet? Althans, dit lijkt de gedachtegang van Razer te zijn, want een 8000Hz polling rate is absurd hoog (0.125ms reactietijd). Dit merk je eigenlijk ook alleen maar als je met torenhoge frames (240/360fps of meer) competitief aan het gamen bent. Toch wel een vrij niche iets, dus 8000Hz polling rate is daarom misschien een beetje overkill in deze. Natuurlijk is het niet verkeerd dat het toetsenbord dit heeft, sterker nog: het maakt het een van de snelste toetsenborden die verkrijgbaar is. En dat is erg indrukwekkend.

Via de software kan je dit aanpassen naar ook lagere waarden of je kan de Hypershift functie instellen (toetsen dubbele functies geven). Daarnaast kan je via de Razer Synapse software meerdere profielen aanmaken, de RGB veranderen en andere aanpassingen verrichten. Zo kan je het toetsenbord in een Gaming modus verstellen, zodat je niet per ongeluk de Windows toets raakt, Alt +Tab of Alt+ F4 kan indrukken. Ook kun je de toetsen in een stand zetten die vriendelijker is bij het typen van tekst (bijvoorbeeld dubbele inputs laten voorkomen) of juist in een gaming stand zetten, waardoor het extra accuraat is bij jouw continue input. Alles valt wel aan te passen via de software, wat zeer fijn en gemakkelijk in gebruik is.

Is dat alles?

Begrijp ons niet verkeerd, de Huntsman is een voortreffelijk toetsenbord dat geweldige prestaties levert. Alleen doet hij buiten de bovengenoemde zaken niet veel meer, waardoor ook gelijk alles wel is gezegd. Op deze manier wordt €199,99 een duur geintje. Het neemt niet weg dat je wel betaalt voor goede kwaliteit, maar het doet geen bijzondere dingen, waarmee het toetsenbord zich op overtuigende wijze weet te onderscheiden van de concurrentie. Denk dan aan extra shortcut knoppen, een afneembare USB-kabel, water bestendigheid of extra USB-poorten om maar enkele voorbeelden te noemen.